ضبط شخصين بتهمة خطف طالب ومساومة والدته في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول- مقيمة بدائرة القسم بتغيب نجلها (طالب- مقيم بذات الدائرة) عقب انتهاء اليوم الدراسي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة القسم)، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمين.

جرى استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه تهمتهما بارتكاب الواقعة.