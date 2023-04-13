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مسلسل عملة نادرة الحلقة 22.. هل تستطيع نادرة الانتقام بعد خطف ابنها؟

كتب:

ضحى محمد
01:21 م | الخميس 13 أبريل 2023
عملة نادرة

عملة نادرة

ينتظر الجمهور عرض الحلقة الجديدة من مسلسل عملة نادرة، بعد النجاح الذي حققه المسلسل خلال الحلقات السابقة، حيث ينتظر الجمهور مسلسل عملة نادرة الحلقة 22، خاصة بعد خطف «يوسف» ابن نادرة في حلقة أمس.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 22

ومن المقرر أن يشهد مسلسل عملة نادرة الحلقة 22، تطورًا في الأحداث خاصة بعد خطف «يوسف» نجل الفنانة نيللي كريم من منزلها، حيث اكتشف «مسعود» مكان الطفل، وقام بخطفته.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 22 

تعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل «لأعلى سعر»، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج محمد العدل الذي يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل فاتن أمل حربي العام الماضين وقبله مسلسل لأعلى سعر.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.