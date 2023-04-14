مسلسل عملة نادرة الحلقة 23.. هل تنتقم نيللي كريم من عبد الجبار بعد خطف ابنها؟

تضمنت أحداث الحلقة 22 من مسلسل عملة نادرة، العديد من الأحداث المثيرة حول نادرة التي تجسد شخصيتها الفنانة نيللي كريم، ووالد زوجها الراحل عبد الجبار والذي يقوم بدوره الفنان جمال سليمان، وخاصة بعد أن خطف مسعود ابنها، وتفكر نادرة في الانتقام من عائلة عبد الجبار واسترداد ابنها.

أحداث الحلقة 22 من مسلسل عملة نادرة

وكانت انتهت احداث الحلقة 21 من المسلسل بخطف مسعود ليوسف نجل نادرة وجاء ضمن أحداث الحلقة الـ 22 أن تتصل نادرة بالدكتورة أنس وتخبرها بخطف ابنها يوسف وتحاول تهدئتها وتخبرها أنها هي من ستعتني به، وسط تساولات متابعي العمل كيف ستنتقم نادرة من عبد الجبار ومسعود.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة

ويعرض مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، الساعة 7.30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وتأتي مواعيد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ويأتي مسلسل عملة نادرة، من بطولة نيللي كريم، وعدد كبير من الفنانين أبرزهم، جمال سليمان، وأحمد عيد، ومحمد لطفي، وكمال أبورية، وفريدة سيف النصر، وجومانا مراد، ورمزي العدل، ونهى صالح، ومريم الخشت، وريم رؤوف، وندى موسى، وعلي الطيب، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.