طرح محلات للبيع ومواقع إعلانية بالشوارع وأعمدة الإنارة في الأسمرات

أعلنت محافظة القاهرة، عقد جلسة مزاد يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 5 و6 يونيو المقبل، إذ تتضمن جلسة الأثنين طرح حق الاستغلال والانتفاع الإعلاني السنوي لمدة 3 سنوات لبعض المواقع الإعلانية وهي كالتالي:

-طرح 4 مواقع بعدد 8 رسائل إعلانية يتم تركيبهم على عدد 4 إعلانات يونيبول ذو وجهين بمسطح الوجة الواحد 6 في 16 مترا وجميع الإعلانات مقامة على الطبيعة بحديقة الأزهر وجراج الدراسة.

طرح إعلانات أعمدة إنارة

- طرح 1820 عمود إنارة لتركيب لافتات إعلانية وجهين بكوبري 6 أكتوبر بتأمين مؤقت 80 ألف جنه وثمن كراسة الشروط 299 لكل موقع.

-طرح 13 موقع لإقامة عدد 15 إعلان مميز بمساحة 3 في 3 متر إنشاء جديد بأحياء مختلفة.

- طرح موقع بوابة إعلانية بشارع الجبلاية بالزمالك ويتم تركيبها على عدد 2 إعلان يونيبول ذو وجهين مسطح الوجه الواحد 5 في 15 مترا.

-عدد 2 موقع داخل حديقة العروبة لعدد 4 رسائل إعلانية يتم تركيبها على عدد 2 إعلان يونيبول بتأمين 45 ألف جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيها لكل موقع على حده.

-عدد 6 مواقع بعدد 306 عواميد إنارة عام لتركيب عدد 306 إعلان فانوس ذو وجهين.

جلسة مزاد يوم الثلاثاء 6 يونيو

- بيع 66 محلا تجاريا بالأسمرات بمساحات تتراوح من 22.2 إلى 58.8 متر تقريبا بأنشطة مختلفة بتأمين 6 آلاف جنيه.

- بيع 8 محلات تجارية أسفل عمارات مشروع الأمل 888 بمدينة النهضة بحي السلام ثان بمساحة 26 متر مربع للمحل بتأمين 2500 جنيه لكل محل.

وأشارت محافظة القاهرة إلى أنه من المقرر عقد جلسات المزاد بنادى شرطة القاهرة بعابدين ويتم الحصول على كراسة الشروط من المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة في عابدين.