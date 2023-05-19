محافظة القاهرة: نعمل على وضع خطة للمشروعات الخضراء وتشجيع الاستثمار فيها

أكدت محافظة القاهرة مواصلة عقد الندوات الخاصة بتعريف المواطنين والقطاع الخاص والشركات وغيرها بخطوات المشاركة في مشروعات الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مؤكدة أن باب التقديم في المسابقة مفتوح حتى نهاية مايو الجاري، عبر الرابط التالي https://www.sgg.eg/، مشيرة إلى وجود جوائز قيمة للمشروعات الفائزة في المبادرة.

وجاءت الجوائز كالتالي:

الجوائز المقدمة للفائزين

- دعم فني وتقني للمشروعات الفائزة.

- تأهيل الكوادر البشرية بالمشروعات الفائزة.

- جوائز مالية تقدمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

- عرض المشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ كوب 28

- ربط المشروعات الفائزة بجهات تمويلية واستثمارية للتوسع بمشروعاتهم.

- تكريم المحافظين للمشروعات الفائزة داخل المحافظة.

- تكريم على مستوى وطنى من خلال مؤتمر وطني، يشارك فيه رئيس الوزراء والوزراء المعنيين والمحافظين.

الفئات المستهدفة للمشروعات

- المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناج والاستدامة

- فئة المشروعات كبيرة الحجم

- فئة المشروعات المتوسطة

- فئة المشروعات المحلية الصغيرة «حياة كريمة»

- فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة

- المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح

من جهته، قال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، لـ«الوطن»، إن أحياء المحافظة، وتحديدا المنطقة الشرقية، تعمل على وضع خطة للمشروعات الخضراء، وتشجيع الاستثمار فيها، كما يجرى تكثيف عقد لقاءات تعريفية بأهمية المبادرة والمشاركة فيها، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال المقبلة.

وأكد «صابر» أن المبادرة تحظى باهتمام القيادة السياسية؛ إذ تعد رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي ومواجهة آثار التغيرات المناخية.