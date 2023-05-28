تاريخ إنشاء متحف الفن الإسلامي.. الفكرة بدأت في عهد الخديوي إسماعيل

قالت رشا جمال مدير القسم التعليمي بمتحف الفن الإسلامي، إنّ فكرة المتحف بدأت في عهد الخديوي إسماعيل لكنها نفذت في عهد الخديوي توفيق، وبدأت في صحن مسجد الحاكم بأمر الله الموجود حاليا في شارع المعز، وذلك بتجميع مجموعة من الآثار وكان أغلبها من الأحجار.

وأوضحت «جمال»: «على مدار الزمن توسعت وكبرت هذه القطعة مقارنة بمساحة الصحن، وهو ما أُضطر المسؤولين إلى عمل مبنى صغير داخل صحن المسجد وسمي بالمتحف العربي».

تدشين المبنى الحالي وجرى افتتاحه في 28 ديسمبر عام 1903

وأضافت مدير القسم التعليمي بمتحف الفن الإسلامي خلال تقرير أذاعه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر «تزايدت القطع الأثرية، فتم تدشين المبنى الحالي وجرى افتتاحه في 28 ديسمبر عام 1903 على يد عباس حلمي الثاني، وموقعه متميز جدا، بشارع بورسعيد ويربط بين القاهرة المعزية والقاهرة الخديوية الحديثة، وكانت بانورما أثرية كاملة، وظل يحمل اسم دار الآثار العربية لما انتقلت القطع الأثرية إلى هذا المبنى، وكان عدد القطع يزيد عن 3 آلاف قطعة، والآن وصلنا إلى 100 ألف قطعة أثرية».

المتحف من أكبر متاحف الفنون الإسلامية على مستوى العالم

وشرحت مدير القسم التعليمي بمتحف الفن الإسلامي، أنّ المتحف من أكبر متاحف الفنون الإسلامية على مستوى العالم، كما أنه قبلة الباحثين في شؤون الآثار الإسلامية، وتعرض لمراحل تطوير كثيرة، منها ما حدث عام 1983 إذ جرى إضافة قاعة النسيج وقاعة السجاد، كما أن الجزء الجنوبي في المتحف كان عبارة عن محطة بنزين، فأصبحت الحديقة المتحفية التي هي عرض متحفي مفتوح لبعض القطع الأثرية.

وأضافت: «جرى افتتاح المتحف مرة أخرى في عام 2015 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ولفيف من الشخصيات العامة، والآن ينقسم المتحف إلى جناحين شرقي وغربي بإجمالي 25 قاعة أثرية».