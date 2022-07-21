متحف الفن الإسلامي يفتتح معرضا مؤقتا بعنوان «مسرجة ومشكاة»

تحت عنوان «مسرجة ومشكاة»، افتتح الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي وجيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي، الجزء الأول من معرض الآثار المؤقت الذي ينظمه المتحفان في إطار التعاون المثمر بينهما.

المعرض يهدف إلى التعريف بالحضارتين الإسلامية والقبطية

يهدف هذا المعرض إلى تعريف زائري المتحفين بالمقتنيات التي يحتويها كل متحف في عرض مؤقت، حيث يعرض متحف الفن الإسلامي مجموعة من المقتنيات الأثرية الخاصة بالمتحف القبطي، فيما يعرض الأخير بدوره مجموعة من مقتنيات «الإسلامي».

وأوضح الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، أن المعرض الذي تم افتتاحه ويستمر لمدة شهر، يعرض 19 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف القبطي منها مجموعة من المسارج والشمعدانات المتميزة التي استخدمها السكان خلال العصر القبطي في الإضاءة داخل المنازل والكنائس للقيام بمهام حياتهم اليومية بالإضافة إلى أداء الشعائر الدينية، ومن المنتظر أن يتم تنظيم الجزء الثاني من المعرض داخل المتحف القبطي، يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022، لعرض مجموعة من ،مقتنيات متحف الفن الإسلامي.

ومن جانبها، أوضحت جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي، أن المجموعة المختارة من القطع المعروضة بمتحف الفن الإسلامي تلقي الضوء على فكرة الإضاءة من الناحية الفلسفية والروحانية التي كانت في فكر أجدادنا، ومن أبرزها مسرجة نحاس على شكل حمامة ترمز إلى الروح القدس، وأيقونة تمثل السيدة العذراء تحمل السيد المسيح، ومخطوط سفر التكوين والبشاير الأربعة.

محاضرة بعنوان «الهالات النورانية عبر العصور»

وعلى هامش افتتاح المعرض، نظّم المتحف محاضرة بعنوان «الهالات النورانية عبر العصور»، ألقتها الدكتورة شذى جمال إسماعيل أستاذ الآثار والفنون القبطية بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، كما نظم القسم التعليمي بالمتحف معرضاً فنياً يضم مجموعة من القطع الفنية المستوحاة من مقتنيات المتحف تناولت وسائل ووحدات الإضاءة وتطورها واستخداماتها في العصور الإسلامية، وتنوعت في المواد الخام ما بين شمعدانات نحاسية، مشكاوات زجاجية، شموع، وفوانيس بأشكال وأحجام مختلفة، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل فنية وتعليمية لذوي الهمم.

وحضر الافتتاح، الشيخ عاشور مبروك عبدالمنعم مدير عام بالأزهر الشريف، الأنبا مارتيرس أسقف شرق السكة الحديد وتوابعها، الشيخ مجدي عبد الله علي عامر مدير الدعوة بمنطقة الجيزة، هبة حمدي المشرف العام على الإدارة المركزية للمتاحف الكبرى، الدكتورة أسماء إسماعيل أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة الفيوم، ولفيف من السيدات والسادة الأثريين بمتحف الفن الإسلامي والمتحف القبطي وقطاع المتاحف.