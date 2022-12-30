متحف الفن الإسلامي يحتفي بذكرى افتتاحه.. «119 عاما من الريادة»

نظم متحف الفن الإسلامي بالقاهرة ندوة بعنوان: «متحف الفن الإسلامي 119 عام من الريادة، بمناسبة الاحتفال بمرور 119 عامًا على افتتاحه، وبالتعاون مع الجمعية المصرية للدراسات التاريخية.

محاضرات ألقاها دكاترة كليات الآثار

بدأت فاعليات الندوة بمحاضرة ألقاها الأستاذ الدكتور حسام عويس طنطاوي عميد كلية الآثار وأستاذ الآثار الإسلامية جامعة عين شمس بعنوان: «دور النشر العلمي في الكشف عن وظيفة مقتنيات متحف الفن الإسلامي بالقاهرة»، ثم ألقت الدكتورة رحاب إبراهيم الصعيدي أستاذ الآثار الإسلامية المساعد بكلية الآثار جامعة القاهرة ومقرر سيمنار الآثار الإسلامية بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية محاضرة بعنوان «الاستدامة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة بين الماضي والحاضر والمستقبل».

واختتمت الندوة بمحاضرة للدكتور محمد أحمد عبدالسلام المدرس بقسم الدراسات المتحفية بكلية الآثار جامعة عين شمس بعنوان وسط حضور نخبة من المتخصصين في علوم الآثار والمتاحف وعدد من السادة الباحثين والأثريين.

افتتاح 3 معارض مؤقتة بالمتحف

واحتفل المتحف أمس بمرور 119 عاماً على إنشاء المتحف بحضور الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار وتم افتتاح 3 معارض مؤقتة تم تنظيمها احتفالا بهذه المناسبة.