«التنسيق الحضاري» يدرج اسم الروائي وجيه أبو ذكري في مشروع «عاش هنا»

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد محمد أبو سعدة، اسم الروائي الراحل وجيه أبو ذكري في مشروع «عاش هنا»، الذي يحتفي بالرموز التي أسهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية عبر تاريخ مصر، وذلك بتعليق لافتة المشروع تحمل اسم «أبو ذكري» على منزله الكائن في 20 شارع المنصور محمد في الزمالك بالقاهرة.

معلومات عن وجيه أبو ذكري

وجيه أبو ذكري كاتب وصحفي وسيناريست، مولود في 20 سبتمبر 1935، عمل في جريدة أخبار اليوم، عام 1958 محررًا في قسم الحوادث، ورئيس قسم الشئون العربية في مجلة آخر ساعة قام بتغطية حرب اليمن في الستينيات، وسافر بعدها لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأسس جريدة الاتحاد، حسب موقع عاش هنا.

والكاتب له تجربة في فضح أباطرة وبارونات المخدرات في العالم، في حملته المكثفة ضدها، والتي اقتضت أن يسافرإلى كولومبيا وتعريض نفسه للخطر وسط العصابات هناك لتتبع عصابات تهريبها والإتجار فيها من المنبع؛ إلى أن ألف كتابًا عن المخدرات يحوي كل الطرق والوسائل فى انتشارها وإنتاجها وزراعتها من المنبع وحتى البلدان المستقبلة لها.

أعمال وجيه أبو ذكري

من أهم مؤلفاته: «شباب في دائرة الموت، المدمنون يعترفون، الإرهابيون الأوائل جيراننا الجدد، امرأة متمردة، ملف سامية شعراوي» تأليف مسلسلات: «أحلام سليمان – الاعصار» وغيرها، وأفلام: «التحويلة، وضد الحكومة والشيطان يستعد للرحيل، ملف سامية شعراوى، إمرأة متمردة »، ورحل في 8 يناير 2004.