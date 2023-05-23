جهاز التنسيق الحضاري يضع لافتة «عاش هنا» على منزل المعماري محمود رياض

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة الاستشاري محمد أبو سعدة، اسم المعماري محمود رياض، ضمن مشروع «عاش هنا»، الذي يهدف إلى تخليد أسماء الرواد في مختلف المجالات، إذ وضع لافتة تحمل اسمه وعنوانه في 1121 شارع كورنيش النيل ـ ماسبيرو ـ القاهرة، وذلك في إطار الاحتفاء بالرموز التي أسهمت في إثراء الحركة الفكرية الفنية عبر تاريخ مصر الحديث.

معلومات عن المعماري محمود رياض

وحسب موقع التنسيق الحضاري، فإن محمود رياض، ولد في 11 مايو 1905، تخرج في مدرسة الهندسة الملكية عام 1927، وأُوفِد في بعثة دراسية إلى جامعة ليفربول وحصل على بكالوريوس العمارة 1931، حصل على دبلوم تخطيط المدن 1932، سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في بعثة تدريبية وشارك في تصميم مبنى Shreve,Lamb &Harmon.

وفي عام 1930، قام بتدريس الهندسة المعمارية بجامعة ليفربول، وقام بتدريس تخطيط المدن بجامعة الإسكندرية، وعمل مهندسا بوزارة الأوقاف 1932، ومديرا عاما لبلدية القاهرة 1954- 1965، ومستشاراً فنيا لحكومة دولة الكويت 1965-1973.

وكان ممثلا لإفريقيا والشرق الأوسط في اجتماع الأمم المتحدة للتخطيط والتنمية في السويد 1962، استعانت به هيئات عامة مختلفة مستشارا هندسياً لها، وحصل على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية في عام 1957، وحصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1980.

أهم أعمال المعماري محمود رياض

أسهم في التخطيط العمراني للعديد من الأعمال من بينها مدينة الأوقاف بالجيزة، ومدينة العمال بكفر الدوار، ومدينة نصر بالقاهرة، والمحلة الكبرى، المخطط العام للدلتا، منطقة الدلتا 1940، وتصميم مدينة العاملين بالمصنع المصري للقطن بكفر الدوار 1944.

وكذلك كابينات المعمورة الإسكندرية 1958، ميدان لاظوغلي 1946، ميدان عرابي 1947، جامعة الدول العربية القاهرة 1955، سفارة الاتحاد السوفيتي 1961.