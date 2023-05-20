«التنسيق الحضاري» يضع لافتة عاش هنا على منزل سمير صبري

قال المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن الجهاز يحرض على تخليد أسماء ورموز أبناء مصر من المبدعين والمفكرين الراحلين من خلال مشروع عاش هنا، لافتا إلى أن اللجنة القائمة على المشروع منوط بها اختيار الأسماء المؤثرة بشكل أكبر في وجدان الأمة لتوثيق مسيرتها في إطار عمل وزارة الثقافة على حفظ التراث الفني والثقافي لمصر.

منزل سمير صبري

وأكد أبو سعدة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المشروع حرص أيضا على إدراج اسم الفنان الراحل سمير صبري في مشروع عاش هنا، إذ يعد الراحل صاحب مسيرة إبداعية متميزة، وتميز بكونه فنانا شاملا ومنتجا، فضلا عن كونه مقدم برامج.

وجرى تعليق لافتة معدنية باسم عاش هنا على منزل الفنان الراحل الذي تحل ذكرى وفاته الأولى اليوم.

معلومات عن سمير صبري

سمير صبري فنان شامل ومذيع وممثل ومغنٍّي ومنتج، ولد في الإسكندرية 27 ديسمبر 1936، تعلّق بالفن منذ صغره بسبب قدرة والدته على عزف البيانو، وخالته كانت تلعب على العود، إضافةً إلى تردده الدائم على دور السينما والمسرح برفقه العائلة.

تخرج في كلية الآداب جامعة الإسكندرية، انتقل إلى القاهرة؛ وساعده عبد الحليم حافظ على الانطلاق الفني، كما عمل مع لبنى عبد العزيز في برامج الأطفال بالبرنامج الأوروبي.

وأكمل مشواره في الإذاعة الإنجليزية وعمل بها من خلال برنامج «ما يطلبه المستمعون»، ثم عمل بالتليفزيون من خلال برنامج «النادي الدولي».

البداية الفنية الحقيقية لسمير صبري كانت من بوابة فيلم «اللص والكلاب» عام 1962، وأتبعه بالعديد من الأعمال السينمائية؛ أبرزها «زقاق المدق»، و«أخطر رجل في العالم»، و«البحث عن فضيحة»، و«عالم عيال عيال»، وغيرها.

وخلال عمله بالتليفزيون المصري، تمكن من إجراء حوارات مع الملاكم الراحل محمد علي كلاي، والسلطان قابوس بن سعيد، والإمام موسى الصدر، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، وغيرهم.

كما أسس مع رفيق الصبان ويوسف شاهين وحسين كمال، نقابة فنية سميت باسم الأحرار المنفتحين، كما أسس مع عمار الشريعي فرقة غنائية استعراضية، وقدم كتاب عن سيرته الذاتية بعنوان «حكايات العمر كله»، ورحل عن عالمنا في 20 مايو 2022.