«التنسيق الحضاري»: إدراج اسم دلال عبدالعزيز في مشروع «عاش هنا»

يواصل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة الاحتفاء برموز مصر في مختلف مجالات الفكر والإبداع والفن، وذلك من خلال مشروع «عاش هنا» الذي يهدف الى توثيق المباني والأماكن التي عاش بها المبدعون والشخصيات التاريخية التي أسهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث، وتقديم سيرة مختصرة عنها للأجيال القادمة.

عاش هنا دلال عبد العزيز

وعن إدراج اسم الفنانة دلال عبدالعزيز في مشروع «عاش هنا» أضاف أبو سعدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه بالفعل تم إدراج اسم الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز في المشروع وتعليق لافتة معدنية على المنزل نفسه الذي تم تعليق لافتة عليه للفنان سمير غانم، والكائن في 1 شارع ابن الأخشيد - الدقي – الجيزة.

والفنانة دلال عبد العزيز مولودة في قرية «فرغان» إحدى قرى ديرب نجم بمحافظة الشرقية في عام 1960، حصلت على بكالوريوس من كلية الزراعة جامعة الزقازيق، وبكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، كما حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، وكذلك دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

مسيرة دلال عبد العزيز الفنية

و بدأت مسيرتها الفنية في العام 1977م، بأدوار صغيرة كمشاركتها في مسلسل بنت اليوم، أما بدايتها الفعلية عندما رشحها الفنان نور الدمرداش للعمل في المسرح، - عملت بعدها مع ثلاثي أضواء المسرح في مسرحية أهلاً يا دكتور - تزوجت من الفنان سمير غانم عام 1984 وانجبت أبنتيهما إيمي سمير غانم ، دنيا سمير غانم .

وأثرت الفنانة السينما المصرية والعربية بعدد كبير من الأعمال الفنية التي وصلت قرابة 220 عملًا متنوعاً بين السينما والدراما والمسرح والاذاعة، ليعدها الجمهور واحدة من عمالقة الفن في العالم العربي.