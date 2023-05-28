مسؤولة بمتحف الفن الإسلامي: لدينا أقدم قطعة أثرية مؤرخة في مصر

قالت رشا جمال مدير القسم التعليمي بمتحف الفن الإسلامي، إنّ المتحف يضم أقدم قطعة أثرية مؤرخة في الآثار الإسلامية بمصر، عبارة عن قبر حجري موجود في قاعة الكتابات، ويرجع إلى عام 31 هجريا في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان، ومنقوش بالخط الكوفي البدائي ويحتوي على اسم المتوفى والدعاء له.

الفن الإسلامي ثري

وأضافت مدير القسم التعليمي بمتحف الفن الإسلامي خلال تقرير أذاعه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «الفن الإسلامي ثري، وإلى الآن الحرفيين الذين توارثوا الحرف المختلفة يأتون إلى هذا المتحف لعمل مستنسخات طبق الأصل من الموجود لدينا في المتحف».

وتابع: «لدينا مواد مختلفة مثل الخزف والنسيج والخشب والأحجار، ولدينا نماذج كثيرة من القطع التي تعكس عراقة الحضارة الإسلامية مثل المشكوات الزجاجية، وهي مجموعة ثرية من السلطان حسن، وهذه المجموعة من الزجاج، وهي وسيلة الإنارة الرئيسة في المساجد ومنقوش عليها آية النور، وكلها عليها خط عربي».

الجناح الشرقي يعتمد في سيناريو العرض على تسلسل العصور التاريخية

وأوضحت مدير القسم التعليمي بمتحف الفن الإسلامي أن الجناح الشرقي يعتمد في سيناريو العرض على تسلسل العصور التاريخية بداية من الاموي انتهاء بالعثماني، وتمت إضافة فاترينة لأسرة محمد علي بعد التطوير الأخير الذي حدث في عام 2014، كما أن الجناح الغربي يعتمد على الموضوعات المختلفة مثل الطب والعلوم والكتابات والسجاد.