«الأرصاد»: توقعات بسقوط أمطار رعدية على أغلب المناطق اليوم (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد شهدت أمس السبت نشاطا للرياح مثيرا للرمال والأتربة في أغلب مناطق الجمهورية، وهو ما أدى إلى انخفاض وتدهور الرؤية الأفقية.

توقعات بسقوط أمطار رعدية في أغلب المناطق

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه من المتوقع أن تستمر اليوم التقلبات الجوية واستقرار حالة عدم الاستقرار في الحالة الجوية مع نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة في أغلب مناطق الجمهورية، متابعة: «من المتوقع أن نشهد اليوم أمطارا رعدية في أغلب المناطق، ومع الأمطار الرعدية سيكون هناك إزالة للأتربة، وفي بعض المناطق سنشهد نشاطا للرياح، وستكون سرعات الرياح ما بين 35 و45 كم في الساعة».

الأمطار مختلفة الشد من منطقة لأخرى

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الأمطار ستسقط مختلفة الشدة من منطقة لأخرى وستكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة والرعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة، بالإضافة إلى أمطار خفيفة ورعدية تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب البلاد قد تصل إلى السيول على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس.