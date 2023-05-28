«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم.. وتحذّر من الرياح والأتربة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في حالة الطقس اليوم، خاصة السائقين على الطرق ومرضى حساسية الصدر، مطالبة بتجنب الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة القصوى.

رياح مثيرة للأتربة في حالة الطقس اليوم

من جانبها، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنّ البلاد تتعرض حاليا لنشاط للرياح بسرعات تصل لـ44 كيلومترا في الساعة على بعض المحافظات، وهي رياح مثيرة للرمال والأتربة على الأنحاء كافة، بسبب تأثرنا بمنخض جوي حار قادم من المناطق الصحراوية يعمل على ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء في حالة الطقس اليوم.

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ هذه الفترة تأتي نظرا للتقلبات الجوية التي يشهدها فصل الربيع، نظرا لأنه فصل انتقالي من الشتاء للصيف، مشيرة إلى تكاثر السحب الممطرة على جميع انحاء الجمهورية، خاصة السواحل الشمالية الشرقية والغربية ومدن القناة وشمال وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، في حين تصبح السحب رعدية على شمال وجنوب الصعيد ووسط وجنوب سيناء، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة، تتحول لسيول على جبال البحر الأحمر وخليج السويس وسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فمن المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

- القاهرة 34 - 21

- العاصمة الإدارية 34 - 20

- أكتوبر 34 - 21

- بنها 34 - 21

- دمنهور 32 - 21

- وادي النطرون 33 - 20

- كفر الشيخ 32 - 20

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 33 - 21

- شبين الكوم 33 - 21

- طنطا 32 - 19

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 30 - 20

- الإسماعيلية 34 - 21

- السويس 32 - 21

- العريش 31 - 20

- رفح 30 - 20

- رأس سدر 29 - 21

- نخل 25 - 12

- كاترين 22 - 9

- الطور 32 - 21

- طابا 24 - 17

- شرم الشيخ 34 - 24

- الإسكندرية 25 - 20

- العلمين الجديدة 25- 19

- مطروح 24 - 19

- السلوم 25 - 18

- سيوة 30 - 19

- رأس غارب 33 - 23

- الغردقة 34 - 24

- سفاجا 32 - 23

- مرسى علم 32 - 24

- شلاتين 33 - 25

- حلايب 33 - 25

- أبو رماد 34 - 24

- رأس حدربة 33 - 24

- الفيوم 34 - 22

- بني سويف 34 - 21

- المنيا 34 - 22

- أسيوط 35 - 22

- سوهاج 34 - 23

- قنا 37 - 25

- الأقصر 39 - 26

- أسوان 40 - 28

- الوادي الجديد 36 - 25

- أبو سمبل 44 - 29