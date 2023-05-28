هيئة الأرصاد الجوية توضح أسباب الطقس المتقلب وتوقعات الساعات المقبلة

تقلبات جوية شديدة، وارتفاع درجات الحرارة وموجات حارة، علاوة على رياح ترابية وأمطار متوقعة في الساعات المقبلة، أجواء مختلفة ومتقلبة جعلت الكثيرين يتساءلون ماذا يحدث في حالة الطقس؟ وكيف سيكون طقس اليوم؟ وماذا عن طقس الساعات المقبلة والـ72 ساعة المقبلة بين الأمطار والأتربة والحر؟

أسباب التقلبات الجوية

وأجاب الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن هذه الأسئلة، قائلا إن أسباب التقلبات الجوية، هي تأثر الطقس بمنخفض جوي على سطح الأرض وهو منخفض صحراوي خماسيني يجلب معه كتل جنوية حارة، تؤدي لإثارة الأتربة على مصر ومنها القاهرة والصعيد ومدن القناة، وارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 32 بالقاهرة و40 بالصعيد.

وأضاف «القياتي» لـ«الوطن»، أن هذا الطقس تزامن مع وجود منخفض جوي أدى لوجود تكاثف للسحب على العديد من المناطق يؤدي إلى هبوط أمطار خفيفة ومتوسطة وأحيانا رعدية على بعض المناطق تشهدها مصر اليوم.

كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

وأوضح أن اليوم الأحد تنخفض درجات الحرارة درجة عن أمس، فيما غد الإثنين تصل درجات الحرارة لـ31 على القاهرة، وتزداد شدة الأمطار على أغلب مناطق الجمهورية وشمال الصعيد ومحافظات البحر الأبيض وشمال وجنوب سيناء، كما يستمر نشاط الرياح المثير للرياح والأتربة.

أشار عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن غدا الإثنين تهدأ سرعات الرياح وتحد شدة الأمطار وتكون موجود على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد فقط.

ونصح القياتي، المواطنين بأن تكون نوعية الملابس في هذه الأجواء صيفية قطنية، مع مراعاة الملابس الربيعية لانخفاض درجات الحرارة مساءً لنحو 10 درجات، كما نصح مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية المسافرين بالطرق الصحراوية، بارتداء الكمامات والخروج فقط عند اللزوم والأهمية.