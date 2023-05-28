ما هو موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر؟.. «الأرصاد» توضح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر، والتي بدأت أمس ومستمرة اليوم على جميع أنحاء الجمهورية، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جميع الأنحاء، فضلا عن انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق المفتوحة والسريعة والصحراوية.

موعد انتهاءالعاصفة الترابية في مصر

وأوضحت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنّ اليوم هو ذروة العاصفة الترابية على جميع أنحاء الجمهورية، وأنّ موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر، سيبدا من غدا الاثنين، حيث ينحصر نشاطها على أماكن متفرقة من جنوب الصعيد، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة بين أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا على مناطق من وسط وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر، تمتد خفيفة مع تقدم ساعات النهار إلى مناطق من جنوب البلاد، حتى مساء الثلاثاء المقبل.

ارتفاع درجات الحرارة

وأكدت الأرصاد الجوية، أنّ حالة الاستقرار في الطقس ستستمر حتى الأربعاء المقبل، وفق ما كشفت عنه الخرائط الصادرة عن الأقمار الصناعية، في حين تعود نشاط الرياح بداية من يوم الخميس المقبل، لكنها لن تكون مثيرة للرمال والأتربة، ولن تتحول إلى عواصف ترابية كما هو الحال حاليا، كما نشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، حيث يستمر الطقس الحار على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، في حين يسود طقس مائل للحرارة على شمال الوجه البحري والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، شديد الحرارة على جنوب البلاد.