محافظ كفر الشيخ يسلم الأم المثالية «شيك» بـ50 ألف جنيه

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، هدى عبد اللطيف محمود مصطفى، الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، وابنها الدكتور محمد حسن، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، لتكريمها وتسليمها شيك بمبلغ 50 ألف جنيه، لفوزها بالأم المثالية.

فوز سيدة من كفر الشيخ بلقب الأم المثالية

وأكد المحافظ، أن محافظة كفر الشيخ زادها شرفاً حصول مربية الأجيال هدى عبد اللطيف على لقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، وأن تكريمها واستقبالها شرف له ولكل أبناء المحافظة.

الأم المثالية على مستوي الجمهورية

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت في وقت سابق، عن فوز هدى عبد اللطيف محمود مصطفى، 56 سنة، ابنة قرية الزعفران، التابعة لمركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، مُعلم خبير بالتربية والتعليم، بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية لعام 2023.