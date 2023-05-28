الجارديان: أغلبية البريطانيين يفضلون بناء علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي

كشف استطلاع جديد للرأي، أن أغلبية واضحة من الناخبين البريطانيين تفضل الآن بناء علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي، مما يسلط الضوء على حدوث تحول دراماتيكي في تيار الرأي العام منذ عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بريكست.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الاستطلاع كشف أنه حتى في تلك الدوائر التي سجلت أعلى الأصوات لـ مغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016، أصبح أكثر من ضعف عدد الناخبين يعتقدون الآن أن أفضل طريق للمضي قدما هو التحرك في الاتجاه المعاكس - وإقامة علاقات أوثق مع بروكسل.

3 أضعاف عدد البالغين يعتقدون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي تسبب في مشاكل

وبحسب الصحيفة، أظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «فوكال داتا» أن 3 أضعاف عدد البالغين 63% يعتقدون الآن أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسبب في مشاكل أكثر مما تم حلها، مقارنة بـ 21 بالمئة فقط الذين يعتقدون أنه حل أكثر مما أوجد.

وبشكل عام، يرغب 53% من الناخبين الآن أن تسعى الحكومة البريطانية إلى علاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي مما هي عليه الآن، بعد أن تركت السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، مقابل 14% فقط يريدون أن تصبح المملكة المتحدة أكثر بعدًا.

وفي بوسطن وسكيجنيس في لينكولنشاير، حيث كانت نسبة التصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي 74.9% في عام 2016، يريد أكثر 40% الآن روابط أوثق مع الاتحاد الأوروبي مقابل 19% فقط يريدون أن تصبح العلاقات أكثر بعدا.

وعندما طُلب منهم النظر في سياسات التأشيرات في المملكة المتحدة، قال أكثر من نصف جميع المستطلعين إنه يتعين على المملكة المتحدة إصدار المزيد من التأشيرات للسماح للعمال الأجانب بالقدوم إليها.

كما كشف الاستطلاع أيضا زيادة الأدلة على الأضرار التي لحقت باقتصاد المملكة المتحدة وتجارتها نتيجة للحواجز التجارية بعد بريكست والبيروقراطية الإضافية والتكاليف التي يتحملها المصدرون والمستوردون.