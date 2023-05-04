3 حكام عرب وأمراء دول خليجية يحضرون تتويج ملك بريطانيا

أعلن عدد من الحكام العرب استعدادهم للتوجه إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكاً على بريطانيا، إلى جانب عدد من أولياء العهد والأمراء في دول خليجية، لتمثيل ملوك وحكام بلدانهم في حفل التتويج الملكي.

سفر أمير قطر إلى بريطانيا

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، صباح اليوم الخميس، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيتوجه اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، على أن يجرى مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في إطار علاقة قوية بين البلدين.

مغادرة العاهل البحريني

بدوره غادر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة، البلاد اليوم الخميس من أجل حضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث السبت المقبل في العاصمة البريطانية لندن.

ملك الأردن وزوجته يحضران مراسم التتويج

وفي نفس السياق، غادر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، بمرافقة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الخميس، إلى لندن، من أجل حضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا والملكة القرينة كاميل، السبت المقبل.

ولي العهد الكويتي يسافر بريطانيا

وأعلنت الكويت أمس الأربعاء تلقي ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ووفد رسمي لحضور مراسم التتويج وبالفعل غادر الجميع متجها إلى بريطانيا اليوم الخميس قبل يومين من مراسم التتويج يوم السبت المقبل، ويضم وفد الكويت بجانب ولي العهد وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.

مشاركة ولي عهد عُمان

وفي سلطنة عمان، كشفت وكالة الأنباء العمانية، عن مشاركة ولي العهد العماني، ذي يزن بن هيثم آل سعيد، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث بناء على تكيلف من سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق.