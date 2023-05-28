إصابة فرد أمن بنزيف في المخ إثر مشاجرة داخل مول بأكتوبر

أصيب فرد أمن يعمل بمول شهير في أكتوبر، بنزيف في المخ وكسر بالجمجمة، والحالة العامة سيئة، في مشاجرة بينه وبين آخرين، تم نقل المصاب إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث أكتوبر، إخطارا من المقدم أحمد السوريكي، رئيس المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من مستشفى زايد التخصصي بوصول فرد أمن 30 عاما، بمول شهير بأكتوبر مصاب بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة والحالة العامة سيئة وغير مستقرة ولا يمكن استجوابه.

وعلى الفور أمر العقيد عمرو حجازي، مفتش المباحث، المقدم أحمد السوريكي رئيس المباحث، والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع والد المصاب والذي أفاد بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد زملاء نجله في العمل بحدوث مشاجرة بين نجله وبين 2 عمال بسوبر ماركت بداخل المول محدثين إصابته.

القبض على المتهمين

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وألقي القبض على المتهمين، وبمواجهتهما أمام اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية، اعترفا بارتكابهما الواقعة، حُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.