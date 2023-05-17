مصرع حلاق اختل توازنه وسقط من أعلى السطوح في أكتوبر 

لقي حلاق مصرعه بعد أن اختل توازنه وسقط من أعلى السطوح جثه هامدة في الحال، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء احمد الوتيدى مدير المباحث الجنائية إخطارا من المقدم محمد داود رئيس مباحث أكتوبر ثالث يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود سقوط من علو ومتوفى، وعلى الفور انتقل المقدم محمد داود رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

اختل توازنه وسقط

وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفى 30 سنة حلاق مدمن مخدرات وتم التقابل مع ابن عمه 32 سنة، والذى أفاد أن المتوفى مدمن مخدرات وأنه كان موجودا بسطوح العقار إلا أنه اختل توازنه وسقط جثه هامدة في الحال، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.