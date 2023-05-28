توجيهات مهمة بشأن كراسة مفاهيم الثانوية العامة 2023.. اعرف رابط التحميل

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمراجعة كراسة مفاهيم الثانوية العامة 2023 وتوافر أعداد كتيبات المفاهيم في كل مديرية لضمان توفر الأعداد الكافية لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات، استعدادا لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة المقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو 2023.

كراسة مفاهيم الثانوية العامة 2023

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّه سيتم تسليم كراسة مفاهيم الثانوية العامة 2023 للطلاب داخل اللجان الامتحانية بجانب كراسة الأسئلة وورقة الإجابة (البابل شيت)، لعقد امتحانات الثانوية العامة بنظام الأوبن بوك، مؤكدة أنّه غير مسموح للطالب الخروج به من اللجنة الامتحانية أو الكتابة عليه.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّه سيتم تسليم كراسة مفاهيم الثانوية العامة 2023 للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، مشددا على التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كراسة المفاهيم أثناء تسليمه لهم.

رابط كراسة المفاهيم للثانوية العامة 2023

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط كراسة المفاهيم للثانوية العامة 2023 «الشعبة العلمية - الشعبة الأدبية»، ويتضمن ما يلي.

- تصويبات مجلد مفاهيم شعبة علمي علوم.

- تصويبات مجلد مفاهيم شعبة علمي رياضيات.

- ملحق مفاهيم اللغة الألمانية.

- ملحق مفاهيم اللغة الإيطالية.

- ملحق مفاهيم اللغة الإسبانية.

- مجلد مفاهيم الشعبة الأدبية.

- مجلد مفاهيم شعبة علمي رياضيات.

- مجلد مفاهيم شعبة علمي علوم.

- ملحق تفاعلي لمفاهيم اللغة الألمانية.

- ملحق تفاعلي لمفاهيم اللغة الإيطالية.

- ملحق تفاعلي لمفاهيم اللغة الاسبانية.

- مجلد تفاعلي لمفاهيم الشعبة الأدبية.

- مجلد تفاعلي لمفاهيم شعبة علمي رياضيات.

- مجلد تفاعلي لمفاهيم شعبة علمي علوم.