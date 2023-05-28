تفاصيل زيادة مكافأة امتحانات الثانوية العامة 2023.. «التعليم» تكشف

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل زيادة مكافأة المعلمين المنتدبين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023 ومراكز توزيع الأسئلة والكنترولات، بعد موافقة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تفاصيل زيادة مكافأة امتحانات الثانوية العامة 2023

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل زيادة مكافأة المعلمين المنتدبين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023، كما يلي.

- زيادة مكافأة امتحانات الثانوية العامة لرئيس لجنة السير والمراقب الأول ومراقب الكنترول وأعضاء الكنترول، وتحسب أيام العمل الفعلية بواقع 5 أيام بدلا من 4 أيام، وتحسب أيام التحضير أيام عمل فعلية وأيام الفراغ بواقع اليوم بيوم واحد للمنتدبين إلى المناطق النائية..

- زيادة مكافأة امتحانات الثانوية العامة 2023 بالمراقبين والملاحظين والمعاونين وعضو لجنة الإدارة وأعضاء الأمن وعضو الشؤون القانونية والعمال، حيث تحسب أيام العمل الفعلية بواقع اليوم بـ3 أيام بدلا من يومين، وتحسب أيام التحضير أيام عمل فعلية، وأيام الفراغ بواقع اليوم بيوم واحد للمنتدبين إلى المناطق النائية.

احتساب أيام التحضير العمل الفعلية بواقع يوم

- زيادة مكافأة امتحانات الثانوية العامة 2023 للمراقبين والملاحظين والمعاونين وعضو لجنة الإدارة وأعضاء الأمن وعضو الشؤون القانونية والعمال للمناطق النائية، تحسب أيام العمل الفعلية بواقع اليوم بـ4 أيام بدلا من 3، وتحسب أيام التحضير أيام عمل فعلية وأيام الفراغ بواقع اليوم بيوم واحد للمنتدبين إلى المناطق النائية.

- زيادة مكافآة امتحانات الثانوية العامة 2023 معاوني وعمال لجان تقدير الدرجات حسب أيام تقدير الدرجات بواقع اليوم بيومين بدلا من يوم واحد بحد أقصى 3 أيام وتحسب أيام التحضير أيام عمل فعلية وأيام الفراغ بواقع اليوم بيوم واحد للمنتدبين إلى المناطق النائية.