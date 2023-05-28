تعليمات مهمة من وزارة التعليم لطلاب الثانوية.. عدم اتباعها يصل إلى إلغاء الامتحان

لا يخلو بيت مصري إلا وبه طالب بمرحلة تعليمية مختلفة، إلا أن التركيز الكبير يكون منصبا على المرحلة الثانوية حتى ولو خلا بيت مصري منها.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة لطلاب الصف الثالث الثانوي استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2023 المقرر أن تنطلق 12 يونيو المقبل وفقا للجداول المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي.

أهم التعليمات

1 - إذا تأخرت عن موعد بدء الامتحان في أية مادة مدة لا تزيد عن 15 دقيقة بعذر يقبله رئيس اللجنة يسمح لك بدخول الامتحان.

2 - إذا زادت مدة التأخير عن 15 دقيقة لا يسمح له بدخول الامتحان في هذه المادة فقط.

3 - على الطالب إحضار جميع الأدوات اللازمة لامتحان أي مادة إذ لا يصرف للطالب إلا كراسة الأسئلة، ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية وكتاب المفاهيم.

4 - يجب على الطالب التأكد من عدد أوراق كراسة الأسئلة وصحة كلا من ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية قبل بدء الإجابة.

5 - تملأ البيانات الخاصة بالطالب بكراسة الأسئلة وورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية باللغة العربية؛ وبخط واضح قبل البدء في الإجابة مع تظليل الدوائر الخاصة برقم الجلوس، ونموذج الامتحان ولغة الامتحان للمواد المترجمة بالنسبة لطلاب مدارس اللغات بالقلم الجاف.

كتابة اسمك أو رقم جلوسك في المكان المخصص

6 - عدم كتابة اسمك أو رقم جلوسك في المكان المخصص؛ لذلك بكراسة الأسئلة وكذلك ورقتي الإجابة البابل شيت والأسئلة المقالية.

7 - ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة بالقلم الجاف تظليلاً كاملاً بورقة البابل شيت.

8 - اختيار أكثر من إجابة للسؤال يفقدك درجة السؤال.

9 - إجابة الأسئلة المقالية بالورقة المخصص لها إجابة هذه الأسئلة؛ ولن يعتد بإجابة أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية بكراسة الأسئلة.

10 - تسليم كراستي الأسئلة وورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية وكتاب المفاهيم إلى الملاحظ يدا بيد في نهاية الزمن المحدد للامتحان.

11 - عدم الدخول إلى مقر الامتحان بأي كراسات أو مذكرات أو الهاتف المحمول أو التابلت أو أي أجهزة تساعد على الغش.

12 - لا يسمح بخروجك من الامتحان إلا في النصف ساعة الأخيرة من الزمن المقرر لامتحان أي مادة، وأيضا بعد تسليم كراسة الأسئلة وورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية وكتاب المفاهيم.

13 - كل من يخالف هذه التعليمات أو يحاول الغش أو التخاطب مع غيره من الطلاب أو مخالفة اللوائح التي تتعلق بالامتحان يتعرض لإلغاء الامتحان.