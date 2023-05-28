جروبات الغش تزعم تداول أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2023.. و«التعليم» ترد

زعمت جروبات الغش «شاومينج بيغشش الثانوية الفنية» على «تليجرام»، تداول أسئلة امتحان الدبلومات الفنية 2023، لجميع التخصصات زراعي وصناعي وتجاري وفندقي في ثاني أيام امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2023، الذي بدأ الساعة التاسعة صباحا.

التعليم تتبع الصور المتداولة لامتحانات الدبلومات الفنية

وأكد مصدر مسؤول في الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، تتبع الصور المتداولة لأوراق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية، عبر «صفحات الغش»، للتحقق منها والتأكد من صحتها.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال التأكد من صحة الأسئلة المتداولة من امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، سيجري ضبط الطلاب المسؤولين عن تصوير ورق الأسئلة، ونشره عبر صفحات الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقا لقانون الإخلال بالامتحانات.

بالأرقام تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية 2023

- 760 ألف طالب وطالبة عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية 2023.

- 1788 طالبا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- 525 مادة في الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية 2023

- 1336 مادة في الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية 2023.

- 42 امتحانا عمليا لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

-55 مادة في الامتحانات التحريرية.

- عدد المهمات العملية الخاصة بالتقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل 151 مهمة لـ43 برنامجا.

- 2550 لجنة امتحان بجميع النوعيات على مستوى محافظات الجمهورية.

- 184 ألفا و204 عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات داخل لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية «مراقبون – ممتحنيون – ملاحظون – إداريون.. إلخ».

- عدد استراحات معلمي التعليم الفني 700 استراحة.

- عدد مراكز توزيع الأسئلة 39 مركزا على مستوى الجمهورية.

- 5060 عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة.

- 51051 عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات.

- 28 عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات.

- 23 لجنة لإدارة امتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات.