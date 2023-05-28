مجلس الدولة يوضح شروط وإجراءات تعيين المندوبين الجدد دفعة 2022

هنأت إدارة مجلس الدولة المندوبين المُساعدين من دفعة 2020 المُعينين بالقرار الجمهوري رقم 206 لسنة 2023، متمنية لهم حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة.

الأوراق المطلوبة

وأوضحت وحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة، في إعلانها، أنه يجب على المندوبين المُعينين اتباع بعض الإجراءات والشروط، مثل تقديم المستندات والأوراق المطلوبة على النحو التالي:

_5 صور شخصية حديثة بالزي الرسمي وخلفية بيضاء سادة.

_3 صور من بطاقة الرقم القومي.

_ إقرار الذمة المالية من البريد

_ تقديم ما يُفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها.

_ أصل شهادة بالموقف من التجنيد.

كما حددت الوحدة، مواعيد تقديم تلك الأوراق، وذلك من يوم الأحد 4 يونيو حتى الثلاثاء 6 يونيو من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

كان قد صدر قرار جمهوري بتعيين دفعة المعينين الجدد بمجلس الدولة بوظيفة مندوب مساعد، البالغ عددهم 196 مندوبا مساعدا، بعد صدور قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار رقم 206 بتعيين دفعة 2020 من مندوبي مجلس الدولة.

ونص القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 25 ديسمبر 2022 وبناء على ما عرضه، قرر وزير العدل في المادة الأولى تعيين مندوبًا بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2020.