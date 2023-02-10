إجراءات تسليم العمل للفائزين بمسابقة «30 ألف معلم».. بينها إقرار الذمة المالية

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن الإجراءات الخاصة بتسليم العمل للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات شغلهم لوظيفة معلم مساعد ضمن مسابقة «30 ألف معلم».

كتاب دوري للمديريات

وأكد وزير التربية والتعليم، في الكتاب الدوري المرسل للمديريات التعليمية، بتكليف إدارة التنسيق بالمديرية بمراجعة توزيع المعلمين المتواجدين على رأس العمل، وفق العجز والزيادة بكل إدارة واستيفاء المسوغات المقررة بالمادة (45) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، على النحو الآتي:

- بطاقة الرقم القومي وجهين أو جواز السفر (سارية) بعد الإطلاع على الأصل.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة للمديرية.

- إقرار موقع من المرشح للتعاقد أمام المسؤول عن إدارة الموارد البشرية، ومصدقًا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة.

قرار المجلس الطبي

- قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية، واجتياز المرشح للكشف الطبي وتحليل المخدرات.

- شهادة ميلاد مميكنة.

- أصل المؤهل الدراسي.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها ( للذكور) .

- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها (للإناث)

- إقرار الحالة الاجتماعية، والذمة المالية.