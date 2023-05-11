وزير الاتصالات يبحث تنمية تصميم وصناعة الإلكترونيات مع شركات عالمية

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا مع ارند فرانز، الرئيس التنفيذى لشركة Mahle، وعدد من قيادات الشركة الألمانية، حيث جرى تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتنمية صناعة تصميم وتصنيع الإلكترونيات، والحوافز المقدمة لمراكز البحث والتطوير العالمية بمصر، واستعراض الخطط المستقبلية للشركة في أنشطة التصنيع والبحث والتطوير، وفرص التوسع في أنشطة الشركة بمصر.

تطوير الأنظمة المدمجة والإلكترونيات

واجتمع وزير الاتصالات أيضا، مع الدكتور كريستوف فولك، الرئيس التنفيذي لشركة كونتيننتال للخدمات الهندسية CES، تناول اللقاء استعراض أنشطة الشركة في مشروعات تطوير الأنظمة المدمجة والإلكترونيات في مجال صناعة السيارات في مختلف دول العالم، إضافة إلى استعراض المزايا التنافسية التي تحظى بها مصر في مجال البحث والتطوير في صناعة الإلكترونيات، فضلا عن بحث خطط الشركة للتوسع في مصر وإنشاء مركز للخدمات الهندسية للأنظمة المدمجة بمصر.

كما اجتمع الدكتور عمرو طلعت، مع الدكتورة دينيس سيبرت العضو المنتدب بشركة TEPLA PVA المتخصصة في مجال تصنيع الأجهزة والمعدات لصناعة الرقائق الإلكترونية؛ حيث تم بحث فرص التعاون مع الشركة في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء صناعة متكاملة للرقائق الإلكترونية واستغلال توفر الخامات الأولية بمصر.

وعقب ذلك، التقى الدكتور عمرو طلعت، مع الدكتور سامر جلال نائب رئيس شركة DEKRA لأنظمة القيادة الآلية للسيارات، حيث جرى مناقشة فرص التعاون مع الشركة لبناء نظام إيكولوجي متكامل لتطوير برمجيات السيارات، وجذب الشركات العالمية لمصر في هذا المجال.

حضر اللقاءات، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والمهندسة شيرين الجندي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ.

مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ويزور الدكتور عمرو طلعت، ألمانيا خلال الفترة من 9 حتى 12 مايو يلتقى خلالها مع وزراء ومسؤولين حكوميين، ومسؤولي الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.