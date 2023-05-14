وزير الاتصالات يعقد مباحثات مع شركات ألمانية للتعاون والاستثمار

اختتم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقاءاته في العاصمة الألمانية برلين؛ حيث عقد اجتماعا مع يورغ شوك نائب الرئيس التنفيذي لمركز منتجات القيادة الآلية شركة هيلا Hella المتخصصة فى تصميم وتصنيع المكونات الإلكترونية والأنظمة المدمجة للسيارات تم خلاله استعراض إمكانات مصر والفرص فى تصميم وتصنيع الالكترونيات، والحوافز المقدمة للشركات العالمية لتحفيزها على الاستثمار فى مراكز البحث والتطوير بمصر.

كما تم بحث توسع الشركة فى استثماراتها فى مصر، وبحث التعاون فى مجالات دعم الشركات الناشئة والابتكار فى تصميم وتصنيع الأنظمة المدمجة بالسيارات.

التقنيات المبتكرة التي تستخدمها الشركة

وخلال اللقاء اطلع الدكتور عمرو طلعت على التقنيات المبتكرة التى تستخدمها الشركة في مجال تطوير برمجيات السيارات وأنظمة صناعة السيارات.

كذلك التقى الدكتور عمرو طلعت عمار الكسار عضو مجلس إدارة بمعمل الابتكار الحكومى Gov Tech Lab والذى يتم من خلاله توفير الحلول التكنولوجية التى تستخدمها الحكومة الألمانية فى مجال التحول الرقمى.

ناقش اللقاء فرص التعاون المشترك فى مجال التحول الرقمى فى إطار مشروع دعم الابتكار فى الإدارة العامة الذى يتم تنفيذه من خلال التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ.

وذلك بحضور المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمهندس عادل حامد مستشار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية.

ما هي شركة ديليفري هيرو؟

وفى سياق متصل؛ اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع يوهانس برودر مدير الإنتاج بشركة ديليفرى هيرو-Delivery Hero وهى شركة ألمانية متعددة الجنسيات تقدم خدمة توصيل الطلبات الغذائية عبر الإنترنت ومقرها فى برلين، ألمانيا. وتعمل فى أكثر من 50 دولة على مستوى العالم؛ تناول الاجتماع مناقشة خطط الشركة للتوسع فى أنشطتها بمصر فى مجال التعهيد.

وعقد الدكتور عمرو طلعت لقاء مع دينيس والتر نائب رئيس شركة اوتوبوك Ottobock الرائدة عالميا فى مجال التكنولوجيات المساعدة؛ لبحث التعاون فى مجال البحث والتطوير والتكنولوجيات المساعدة.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع ستيفين نيسيلهوف الرئيس التنفيذى لشركة سكيل أى او Sceel.IO ، والسيد كريم زغلول الشريك المؤسس لمجموعة وورك مويشين Workmotion العاملتان فى مجال التعهيد لتطوير البرمجيات، حيث تم تسليط الضوء على استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد، وبرامج بناء القدرات التى تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات الرقمية للشباب وتعزيز قدراتهم التنافسية.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس ياسر عبدالبارى الدير التنفيذي لصناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا، والأستاذة سماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وكان الدكتور عمرو طلعت قام بزيارة ألمانيا خلال الفترة من 9 حتى 12 مايو. حيث التقى بوزير الدولة للتعاون الاقتصادى والتنمية الألماني، ووزير الدولة للاقتصاد الألمانى لبحث تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما التقى بعدد من مسئولى الشركات المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون والاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى بمجالات البحث والتطوير وتصميم وتصنيع الالكترونيات والتعهيد وتطوير البرمجيات والتحول الرقمى.