أرملة جورج سيدهم في ذكرى ميلاده: «كان بيحب الخير للناس.. وعلمني يعني إيه فن»

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان جورج سيدهم، صاحب الكوميديا الذي ألفناه وأحببنا وقفته بجانب صاحبيه، «سمير» و«الضيف» في ثلاثي أضواء المسرح الذين كانت الضحكة لا تفارقهم أثناء أدائهم على المسرح فلكل منهم طريقة تميزه لكن شكلوا معًا فرقة أشبه بالآلات الموسيقية، يقدمون في تناغم معزوفة كوميدية مبهرة.

في مثل هذا اليوم 1938 ولد جورج سيدهم، بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة عين شمس، حتى أنه حصل على الماجستير، حتى التقى بزميليه سمير غانم والضيف أحمد وأنشأ معهما فرقة ثلاثي أضواء المسرح.

احتفالًا بعيد ميلاد الفنان جورج سيدهم، تحدثت الدكتورة «ليندا مكرم» أرملة الكوميديان الطيب في حديثها لـ«الوطن» عن علاقتها بزوجها الفنان الراحل الذي وصفته بكلمات مؤثرة وتحمل مدى حبها له: «هقول أية ولا أية عن جورج الفنان ولا المخلص ولا الكريم ولا الوفي ولا اللي بيحب الخير لكل الناس بقوله أنت مازلت عايش جوايا».

الاحتفال بعيد ميلاد جورج سيدهم

كانت أرملة الفنان جورج سيدهم تحرص على الاحتفال بعيد ميلاده كل عام بعد زواجهما، إذ كان يتم الاحتفال به في أماكن مختلفة من اجل إسعاده: «إحنا احتفلنا أنا وجورح بعيد ميلاده قبل ما يصاب بالجلطة فكان فعلا بيهتم وبيكون في عيد الميلاد صحابه من الوسط وبخارج الوسط وحتى في فترة مرضه كنت حريصة تمام إني أعمل عيد ميلاد ليه و كل مرة بيكون في مكان مختلف».

العادات التي يفعلها جورج سيدهم في عيد الميلاده

عادات مختلفة كان يقوم بها الفنان جورج سيدهم عند الاحتفال بعيد ميلاده، إذ كان يحضر عدد من الطباخين من أجل تحضير أنواع الطعام المختلفة والموسيقيين وذلك لكي يزرع السعادة والبهجة على جميع الحضور: «جورح مكنش بيعمل عيد الميلاد عشان يفرح نفسه لا ده مكان بيعمل عشان يفرح كل اللي حواليه سواء صحابه أو قرايبه».

حب الفن والرحلات

كان الفنان الراحل جورج سيدهم يعشق الفن والرحلات، إذ كان أحد أصدقائه يمتلك شركة سياحة وكان دائما يسافر معه من أجل الترفية عن نفسه: «في حد من صحاب جورج كان عنده شركة سياحة والرحلة مكنتش تطلع إلا لما جورج يطلع فيها عشان كان بيدي ليها روح حلوة والناس كانت بتطلب أنه يسافر معاهم».

صفات مختلفة اكتسبتها الدكتورة ليندا أرملة الفنان جورج منه، منها الثقافة والفن والحياة: «جورج ليه كاريزما خاصة جدا مش كاريزما عادية ولما بتكلم عنه مش بتكلم عنه عشان أني أنا مراته ولكن جورج عنده مبادئ أساسية في حياته مش بيحب يتخلى عنها، اتعلمت منه الثقافة والفن والحياة والتعامل الكويس».