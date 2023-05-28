محطات تطور العلاقات المصرية- العراقية.. موقف داعم لوحدة بلاد الرافدين

يشهد الوقت الحالي انفتاحاً مصرياً واضحاً باتجاه إقامة علاقات شاملة مع العراق تشمل توقيع مذكرات واتفاقيات تعاون في مختلف الجوانب، وهو ما ظهر في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، رئيس تيار الحكمة العراقي، عمار الحكيم.

كما أن مصر لديها استعداد واضح لمساعدة ودعم العراق في ميادين شتى والتأكيد على الموقف المصري الثابت والدائم الداعم لوحدة الأراضي العراقية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وفيما يلى أبرز محطات تطور العلاقات بين مصر والعراق وفقا للهيئة العامة للاستعلامات..

5 مارس 2023، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، وبحث الطرفان خلال اللقاء، عددا من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

20 ديسمبر 2022، شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدورة الثانية من مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة» بالأردن، وذلك في إطار دعم مصر لعودة العراق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، والحرص على ضمان أمنه واستقراره.

8 ديسمبر 2022، على هامش القمة العربية الصينية الأولى بالرياض، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني.

وخلال اللقاء، أشار الرئيس السيسي إلى أهمية الإسراع في عملية تنفيذ المشروعات المشتركة بين مصر والعراق.

22 أغسطس 2022، أجرى رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي زيارة لمصر، وعقد الرئيس السيسي والكاظمي مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وتبادل الزعماء وجهات النظر بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.

16 يوليو 2022، على هامش قمة جدة للأمن والتنمية بالسعودية، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق السابق، أكد الرئيس على الثوابت الراسخة للسياسة المصرية بدعم العراق وتعظيم دوره القومي العربي.

زيارة الرئيس السيسى للعراق

28 أغسطس 2021 أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة للعراق للمشاركة في مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة» وشهد اللقاء التطرق إلى مجمل العلاقات الثنائية المشتركة، كما التقى الرئيس السيسي في بغداد، مع الرئيس برهم صالح، رئيس العراق سابقا، وبحثا الجانبان مجمل العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين.