العراق يناشد مواطنيه في السودان بالابتعاد عن مناطق التوتر

دعت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت، مواطنيها المتواجدين في السودان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر.

الخارجية العراقية تتابع الوضع عبر سفاراتها في الخرطوم

وذكرت الخارجية العراقية - وفقا لما أوردته قناة «السومرية نيوز» العراقية - أنها تتابع عبر سفارتها في الخرطوم، أوضاع المواطنين العراقيين المقيمين في السودان في ظل التطورات الأمنية الجارية هناك، داعية إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية هناك.

ضرورة تغليب لغة الحوار

ووجهت الخارجية العراقية الدعوة إلى جميع الأطراف السياسية السودانية لتغليب لغة الحوار والابتعاد عن التصعيد؛ حفاظا على السلم الأهلي وخدمة لمصالح الشعب السوداني الشقيق.