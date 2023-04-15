رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

العراق يناشد مواطنيه في السودان بالابتعاد عن مناطق التوتر

كتب:

أ ش أ
09:25 م | السبت 15 أبريل 2023
السودان- أرشيفية

السودان- أرشيفية

دعت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت، مواطنيها المتواجدين في السودان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر.

الخارجية العراقية تتابع الوضع عبر سفاراتها في الخرطوم

وذكرت الخارجية العراقية - وفقا لما أوردته قناة «السومرية نيوز» العراقية - أنها تتابع عبر سفارتها في الخرطوم، أوضاع المواطنين العراقيين المقيمين في السودان في ظل التطورات الأمنية الجارية هناك، داعية إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية هناك.

ضرورة تغليب لغة الحوار

ووجهت الخارجية العراقية الدعوة إلى جميع الأطراف السياسية السودانية لتغليب لغة الحوار والابتعاد عن التصعيد؛ حفاظا على السلم الأهلي وخدمة لمصالح الشعب السوداني الشقيق.

اقرأ المزيد:

«سكاي نيوز»: تشاد تعلن إغلاق حدودها مع السودان

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف الأعمال العدائية في السودان

الأمين العام المساعد للجامعة العربية: نناشد الأطراف في السودان بالتهدئة

وزير خارجية بريطانيا يدعو لوقف فوري للعنف في السودان
بقلم أ ش أ