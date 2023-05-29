بيان عاجل من «التعليم» بشأن طلاب الصف الخامس الابتدائي

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بجميع المدارس اليوم الاثنين 29 مايو 2023، وفقاً للجداول المعلنة من المديرية التعليمية بمواعيد إعلان نتائج صفوف النقل للمرحلة الابتدائية.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

وأضافت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، يتم إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 في كشوف بلوحة إعلانات بالمدارس بأماكن ظاهرة وواضحة وذلك بناء على توجيهات محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد وذلك حرصا على أمن سلامة الطلاب ومنع التكدس والتزاحم داخل المدارس.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس بدون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

وحددت وزارة التربية والتعليم، نظام التقييم في الصف السادس الابتدائي وفقاً للقرار الوزاري رقم 168 لسنة 2023، يجرى احتساب نتيجة الصف السادس الابتدائي «الاختبارات والمواظبة والسلوك والمشروعات البحثية» وهي كالتالي:

- اختبارات نهاية الفصلين الدراسين: 80% من درجة كل فصل دراسي.

- اختبارات الأشهر: 10% من إجمالي الدرجة كل شهر.

- المواظبة: 5% من إجمالي درجة كل مادة.

- السلوك: 5% من إجمالي درجة كل مادة.

- المشروعات البحثية: 50 درجة لا تضاف للمجموع.