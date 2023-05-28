بسمة وهبة تطلب الدعاء لمصطفى درويش

طلبت الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، من جمهورها، الدعاء للفنان الراحل مصطفى درويش، الذي رحل عن عالمنا نتيجة أزمة قلبية.

ونشرت بسمة وهبة صورة للفنان الراحل مصطفى درويش، وعلقت عليها قائلة: «الفاتحة ما تنسوش مصطفى درويش في دعائكم».

وفاة الفنان مصطفى درويش

ورحل الفنان مصطفى درويش أول مايو، عن عمر 45 عاما، إثر إصابته بأزمة قلبية، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور دخوله المستشفى، وأعلن شقيقه خبر وفاة درويش عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قائلا: «البقاء لله، توفى إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش، تشيّع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري في أكتوبر، والعزاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد»، وحرص على حضور الجنازة والعزاء، عدد كبير من الوسط الفني.