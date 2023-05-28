بدء أعمال رصف مدخل محافظة كفر الشيخ من ناحية كمين 30 يونيو

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن بدء أعمال رصف مدخل المحافظة من ناحية كمين القرضا «30 يونيو» حتى ميدان الملك عبد الله «النسر»، بطول 7 كيلوات، بنظام إعادة تدوير طبقات الرصف، بإشراف المهندس أحمد عارف، مدير هيئة الطرق والكباري بكفر الشيخ.

استمرار أعمال الرصف والتجميل بمصيف بلطيم

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار أعمال الرصف والتجميل، ضمن أعمال التطوير التي تشهدها منطقة الأمل، بدايةً من ميدان الأمل وحتى منطقة الفيروز، التي تشمل أعمال توسعة ورصف للطريق الرئيسي، وأعمال تطوير للجزيرة الوسطى بتركيب بلاط إنترلوك وطوب فرعوني وبلدورات للجانبين، وعمل شبكات لتصريف مياه الأمطار، في إطار أعمال التطوير التي تشهدها المدينة استعداداً لاستقبال موسم صيف 2023.

تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع مدينة قلين

كما تابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشوارع المدينة، وتجهيز سطح طبقة تحت التأسيس، ووضع طبقة الخرسانة العادية، تمهيداً لبدء تركيب بلاط الانترلوك بشوارع المدينة، عقب الانتهاء الكامل من أعمال التمهيد والتجريف، ورفع مخلفات التجريف ومراجعة البنية التحتية.

وتابع رضا حوا، ومحمد رضا، نائبا رئيس مدينة سيدي غازي، أعمال دمك طبقة السن بشارع الجامع الكبير، تمهيداً لوضع طبقة الأسفلت، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية 2022 - 2023 التي يُنفذها مجلس مدينة سيدي غازي، تحت إشراف الإدارة الهندسية، وشملت أعمال الرصف، والتطوير، وتوسعة الشارع، وعمل شبكة كاملة لصرف مياه الأمطار.