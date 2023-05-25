رئيس مدينة الشيخ زويد: رصف وتجميل الشوارع الرئيسية وزراعة أشجار بها

قال سعيد عرادة، رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، في تصريح لـ«الوطن» إنه جرى تنظيف وتجميل الشارع الرئيسي بالمدينة، وبناء عدد من المحال بمنطقة الميدان، وجاري عملية رصف الطريق الدولي الرئيسي، بعد اكتمال رصف وتشييد الطريق الداخلي للمدينة، بالتعاون مع الإدارة الهندسية بالتنسيق مع إدارة الشباب والرياضة والمجتمع المدني.

إعادة الخدمات وتجميل المدينة

وأضاف رئيس المجلس، أنّ هناك عملية تشييد للطرق وتجميل غير مسبوقة تحدث للمدينة، بتعليمات من اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الذي بدوره شدد على إعادة الخدمات وتجميل المدينة، وإظهارها بالشكل الراقي على ما كانت عليه في السابق.

المجتمع المدني يشارك في تنظيف وتجميل المدينة

وقال إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ المجتمع المدني شارك في عملية التجميل وإزالة الرمال من الشوارع بعد عملية الرصف وطلاء الأرصفة، مضيفًا أنه جرى التنسيق بين المجلس المدني، وعدد من وجهاء المجتمع المدني، وأصحاب المحال التجارية، على عملية التنظيف والتجميل، والعمل على تهيئة الشيخ زويد لتكون من المدن الراقية السياحية، خصوصًا أنها تتميز بأجواء مناخية رائعة، وساحل بحر نظيف وجميل.

كما جرى زراعة أشجار على طول الطريق الدولي من ميدان الشيخ زويد إلى قرية أبو طويلة، وأبو زرعي، وطريق حي الكوثر الرئيسي ومنطقة المدارس.