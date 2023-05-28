أوكرانيا تتصدى لطائرات مسيرة فوق العاصمة كييف

تصدى الدفاع الجوي الأوكراني، لطائرات بدون طيار «مسيرات» فوق العاصمة كييف، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب للتحذير من غارة جوية في في كييف وسومي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقصفت القوات الأوكرانية أراضي مقاطعة دونيتسك 29 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام 149 ذخيرة من عيارات مختلفة من بينها 152، و155 ملم، ما أسفر عن مقتل امراة وإصابة رجل.