مقتل وإصابة 4 أشخاص في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف

أعلنت مصادر أوكرانية رسمية، مقتل شخص على الأقل وإصابة 3 آخرين في هجوم روسي استهدف العاصمة «كييف»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، عن انفجارات قوية تهز العاصمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية روسية في عدة مقاطعات أوكرانية، بينها العاصمة الأوكرانية كييف، كما دوت في:«ميكولايف، كيروفوجراد، تشرنيهيف، دنيبروبتروفسك»، والجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من «خيرسون».

تفعيل أنظمة الدفاع في ضواحي كييف

وفي وقت سابق، سمع صوت انفجارات في منطقة كييف ناجمة غارات جوية بطائرات مسيرة انتحارية «شاهد 136» تهاجم أهدافا أوكرانية، فيما فعلت السلطات الأوكرية، أنظمة الدفاع الجوي في ضواحي العاصمة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وسترد «موسكو» على حجب حسابات وسائل الإعلام الروسية مرة أخرى في ألمانيا، وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

وكانت الحكومة الألمانية، أغلقت في وقت سابق، الحسابات المصرفية لقناة «آر تي» ووكالة الفيديو «رابتلي».