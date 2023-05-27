هاني شاكر: تجارب الذكاء الاصطناعي لا تتماشى مع المستمع العربي

قال الفنان هاني شاكر، إن تجارب الذكاء الاصطناعي التي يجرى إدخالها في الأعمال الغنائية خلال الفترة الأخيرة، لا تتماشي معه، ولا يحبذها ولا يحب أن يستمع لها كثيرا.

وأوضح «شاكر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الأذن الموسيقية العربية تحب الطرب، والاستماع للصوت الجميل الذي يخرج من الحنجرة الأصلية، لذلك لا أرى أن تلك التجارب ستكون لها مكانة مع المستمع المصري والعربي».

هاني شاكر: أنا ضد من ينتهك حقوق الملكية الفكرية

وأشار إلى أنه «على الجميع أن يجرب، لكن بدون إحداث انتهاك للحقوق والملكية الفكرية؛ لأن في النهاية تلك الأغنيات التي يجرى العمل عليها، حق أصيل لأصحابها.

وأحيا الفنان هاني شاكر، مؤخرا حفلًا غنائيًا بدار الأوبرا المصرية، على المسرح الكبير، بقيادة المايسترو حمادة الموجي، وحملت شعار كامل العدد.

وقدم «شاكر» خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، أبرزها «بحبك يا غالي، ح نعيش، كل ليلة، محتاجلك يا عمري، لما راح الصبر منه، مش بعتب عليك، أنت السبب، دعوة فرح، وعد مني، رسالة من تحت الماء».