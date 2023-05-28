إتاحة النماذج الاسترشادية لمادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023 pdf

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها الإلكتروني، عددا من النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023 في مختلف المواد الدراسية، وهي النماذج التي تتيح للطالب التعرف على شكل الامتحانات، واختبار مستواه وقدراته قبل أيام قليلة عن بدء الامتحانات، وأحد تلك النماذج، هي النماذج الاسترشادية لمادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023 PDF.

النماذج الاسترشادية لمادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023 PDF

جاءت النماذج الاسترشادية لمادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023 PDF، في 16 صفحة، والتي تضمنت 60 سؤالا، أغلبها اختيار من متعدد، بدأتها الوزارة بقطعة قراءة، تناولت موضوعات «البصمة الكربونية»، وهي إحدى الموضوعات المتعلقة بتزايد اهتمام مصر بظاهرة التغيرات المناخية وأثرها، ثم أعقبها 8 أسئلة من تلك القطعة، تقيس مدى فهم واستيعاب الطالب للقطعة.

وجاء 7 أسئلة حول القطعة الأولى في صورة اختيار من متعدد، فيما أن السؤال الأخير جاء بشكل «مقالي»؛ حيث سيعبر الطالب في إطار فهمه للنص عن 4 إجراءات فردية تساعد في تقليل «البصمة الكربونية»، وهو الموضوع المشروع بدقة في بداية النماذج الاسترشادية لمادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023 PDF.

النماذج الاسترشادية تضمنت 60 سؤالا.. أغلبها اختيار من متعدد

وتضمنت النماذج أيضًا، نصا مما كتب الكاتب الشهير يحيى حقي في سيرته الذاتية، وأعقبها 6 أسئلة تقيس فهم واستيعاب الطالب للنص، وجاءت في صورة 6 أسئلة «اختيار من متعدد».

واشتملت النماذج الاسترشادية لمادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023 PDF، عن نص قصير من كتاب الأيام لعميد الأدب العربي طه حسين، ثم أعقبه نقطتين يكتب الطالب عنهما، كما تضمنت النماذج أيضًا نص شعري لمحمود حسن إسماعيل في ذكرى افتتاح قناة السويس، وأعقبها 9 أسئلة اختيار من متعدد بشأن هذا النص.

واحتوت النماذج الاسترشادية لمادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023 PDF، أيضًا على بيتين من أبيات الشعر للشاعر حافظ إبراهيم، وأعقبها سؤال للاختيار من متعدد،

واشتملت الأسئلة أيضًا على عدد من النصوص وأسئلة للاختيار من متعدد، واختتمت الوزارة النماذج بطلب كتابة كلمة افتتاحية للمساهمة في نشر الوعي السياحي لدى الشباب بعنوان «اعرف بلدك» في حدود 80 كلمة.