أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحميل النماذج الاسترشادية 2023 وإجابات مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023، عبر موقعها الرسمي، لتدريب الطلاب على الامتحانات.

تحميل النماذج الاسترشادية 2023 وإجابات مادة علم النفس للثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه يمكن لطلاب الشعبة الأدبية تحميل النماذج الاسترشادية 2023 وإجابات مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023 عبر الرابط، كما يلي.

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- اختيار بوابة مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم.

- الضغط على بوابة التعليم الإلكتروني.

- اختيار المرحلة التعليمية.

- اختيار السنة الدراسية.

- اختيار الفصل الدراسي.

- اختيار نوع المحتوي.

- اختيار النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2023.

- اختيار إجابات النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2023.

- اختيار المادة.

مواصفات علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2023، كما يلي.

- العدد الكلي للأسئلة 50 سؤالا.

- عدد الأسئلة الاختيار من متعدد 46 سؤالا بنسبة 85%.

- عدد الأسئلة المقالية 4 أسئلة بنسبة 15%.

- عدد الأسئلة بدرجة واحدة 40 سؤالا.

- عدد الأسئلة بدرجتين 6 أسئلة.

- الدرجة الكلية للأسئلة 60 درجة.