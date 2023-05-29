إعلان الفائز بجائزة يحيى الطاهر عبدالله للمجموعة القصصية 11 يونيو

قالت الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، إنه من المقرر أن يتم إعلان الفائز بجائزة يحيى الطاهر عبدالله للمجموعة القصصية في دورتها الثالثة يوم 11 يونيو 2023.

وأوضحت في بيان: سوف يتم إعلان القائمة القصيرة للدورة الثالثة من مسابقة يحيى الطاهر عبد الله في القصة القصيرة مساء يوم الاثنين الموافق الخامس من يونيو عام 2023، وسوف يتم إعلان المجموعة القصصية الفائزة يوم الأحد الموافق 11 يونيو في مقر المرايا للثقافة والفنون، حظ موفق لجميع المشاركين.

جائزة يحيى الطاهر عبد الله

وكانت أسماء يحيى قد أعلنت سابقا أن جائزة الكاتب يحيى الطاهر عبد الله، للمبدعين الشباب في مجال كتابة القصة القصيرة، والذين لم تُنشر لهم أعمال أدبية في وقت سابق، حتى لو كانت القصص المتضمنة في المجموعة القصصية قد نشرت متفرقة في مطبوعات ومجلات.

ومن بين شروط الجائزة أن يكون المتسابق مصريا، وألا يزيد سنه عن 40 عاما وقت المشاركة في الجائزة، على ألا تكون نصوص المجموعة القصصية قد نشرت من قبل، وألا يكون المشارك قد سبق له نشر كتاب إبداعي.

يحيى الطاهر عبد الله

ويحيى الطاهر عبد الله قاص من جيل الستينات وهو مولود في 30 أبريل في عام 1938، بقرية الكرنك بالأقصر، في عام 1959 انتقل يحيى الطاهر عبد الله إلى قنا مسقط رأس الشاعرين الكبيرين عبدالرحمن الأبنودي وأمل دنقل، حيث التقى بهما ونشأت بين ثلاثتهم صداقة متينة.

نشر أول أعماله في عام 1961 وهي قصة «محبوب الشمس»، كما كتب بعدها في السنة نفسها قصة «جبل الشاى الأخضر»، في نهاية عام 1961 كتب بقية قصص مجموعته الأولى «ثلاث شجيرات تثمر برتقالا».

صدر له العديد من الأعمال المهمة من بينها: «الطوق والأسورة، أنا وهى وزهور العالم، الحقائق القديمة صالحة لإثارة الدهشة» وغيرها.

رحل عن دنيانا في يوم 9 أبريل 1989 في حادث سيارة على طريق القاهرة الواحات، ودُفن في قريته الكرنك بالأقصر.