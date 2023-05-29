«إيتيدا» تقدم برنامجين للتدريب الصيفي للطلاب.. إليك طريقة التقديم

بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «سيستيل»، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تقديم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» لبرنامجين للتدريب الصيفي للطلاب وخلال فترة الإجازة الصيفية، بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

التدريب الصيفي للطلاب مع القومي للاتصالات

وأوضحت الوزارة تفاصيل البرامج التدريبية حيث يُقدم البرنامج الأول بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، حيث يتم التدريب التقني بشكل يتوافق مع احتياجات سوق العمل والاختبارات الدولية.

كما يغطي البرنامج التدريبي مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، ويتم إما عن طريق محاضرات «أونلاين» عبر الإنترنت ومحاضرات تفاعلية في مقرات مختلفة.

التدريب الصيفي للطلاب مع سيستيل

أما بالنسبة للبرنامج الثاني يتم تنظيمه بالتعاون مع شركة "سيستيل" عن طريق برنامج المسؤولية المجتمعية التابع للشركة، ويغطي التدريب تخصصات هندسة الاتصالات وهندسة الحاسب الآلي وعلوم الحاسب.

طريقة التقديم بالتدريب الصيفي للطلاب

يتم التسجيل في برنامج التدريب الصيفي المشترك بين الهيئة والمعهد عبر الرابط التالي من هنـــا

يتم التسجيل في برنامج التدريب الصيفي المشترك بين الهيئة وشركة سيستيل عبر الرابط التالي من هنـــا

مدة التدريب الصيفي للطلاب

ويستمر كل برنامج من التدريب الصيفي لمدة 120 ساعة تدريبية، موزعة إلى 90 ساعة لتنمية المهارات التقنية، يتم تناول «مقدمة في الاتصالات، اتصالات السلامة العامة، اتصالات الموجات الدقيقة والنطاق العريض، اتصالات الألياف البصرية، أنظمة كاميرات المراقبة، اتصالات الأقمار الصناعية، الورشة العملية»، و30 ساعة لتنمية المهارات الشخصية تتضمن « المهارات العامة، مهارات التواصل، مهارات المقابلة الشخصية، مهارات العرض، المهارات القيادية، مهارات العمل في فريق، مهارات صنع القرار وحل المشكلات، مهارات إدارة الوقت، مهارات العمل الحر، مقدمة إلى أمن وخصوصية المعلومات».

معايير القبول بالتدريب الصيفي للطلاب

الطلاب المسجلون حاليًا في كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة الذين أنهوا السنة الدراسية الأولى والثانية والثالثة.

ويعد التدريب الصيفي للطلاب أحد برامج تنمية القدرات البشرية التي تقدمها الهيئة ويهدف إلى سد الفجوة بين الجامعات ومتطلبات سوق العمل، مشاركة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير المهارات التقنية اللازمة للطلاب، بناء قدرات الطلاب التقنية والشخصية، نشر ثقافة الأعمال بين الطلاب ورفع الوعي لديهم.