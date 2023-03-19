8 معلومات عن المهندس أحمد الظاهر رئيس «إيتيدا» الجديد

تولى رسميا المهندس أحمد حسن الظاهر رئاسة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا، وذلك بعد أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا وزاريًا بتعيينه رئيسا تنفيذيا لهيئة «إيتيدا» لمدة عام، خلقا للمهندس عمرو محفوظ الذى كان يعمل في منصب مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية والتطوير.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز المعلومات عن أحمد حسن الظاهر.

1- يمتلك خبرة واسعة تمتد لأكثر من 27 عامًا في مجال تكنولوجيا المعلومات لاسيما المتعلقة بإعداد وتنفيذ الخطط التسويقية.

2- لديه سجل حافل من العمل في تأهيل القيادات التنفيذية، ونمو الأعمال، وذلك في العديد من الدول منها مصر، والإمارات، وكينيا، والجزائر.

خبرة كبيرة في تأهيل القيادات وتطوير المواهب

3- ويتمتع بخبرة كبيرة في بناء الإدارات وتطويرها، وقيادة خطط النمو، وتطوير المواهب، وذلك على المستويين المحلى والإقليمي.

4- تولى منصب نائب رئيس شركة «آى بى إم» للأمن السيبراني بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

4- شغل منصب المدير التجاري لمنطقة وسط وشرق وغرب أفريقيا.

5- تقلد العديد من المناصب القيادية في فرع الشركة بمصر ومنها منصب رئيس خدمات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك منصب رئيس القسم التجارى للشركة في مصر.

حاصل على بكالوريوس الهندسة

6- حاصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية، «الاتصالات والإلكترونيات» من جامعة عين شمس.

7- كلف من قبل وزير الاتصالات في ديسمبر الماضي بالقيام بإعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات حتى صدور قرار رئيس الوزراء بتعينه رئيسا تنفيذيا للهيئة.

8- تولى الظاهر رئاسة إيتيدا خلقا للمهندس عمرو محفوظ الذى كان يعمل في منصب مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية والتطوير.