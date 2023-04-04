تفاصيل التدريب الصيفي للطلاب في «كهرباء شمال الدلتا».. الشروط وموعد التقديم

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تفاصيل البرنامج الصيفي لطلبة الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، والذي تعقده كل عام تحت مظلة الشركة القابضة لكهرباء مصر، في فروعها المختلفة بالمحافظات.

مواعيد التدريب الصيفي بشركة كهرباء شمال الدلتا

وحددت الشركة مدة التدريب بـ90 ساعة خلال العطلات الصيفية للطلاب المتدربين، خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023، على أن يتم التقديم بداية من 15 أبريل الجاري حتى 15 مايو المقبل، أو عند اكتمال العدد المطلوب بكل قطاع من شركات الشركة القابضة لكهرباء مصر.

شروط التقديم للبرنامج التدريبي

وأشارت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء إلى المستندات المطلوبة من الطلاب للتقدم للتدريب الصيفي، ومن بينها خطاب معتمد موجه من الكلية أو المعهد، موضحا به اسم الطالب رباعيا، وتاريخ وجهة الميلاد، على أن تكون جهة الميلاد الأقرب لمكان التدريب، والسنة والتخصص، ورقم الهاتف، وصورة بطاقة الرقم القومي.

وذكرت الشركة، أنه على طلاب الجامعات والمعاهد الخاصة والحكومية التقديم للتدريب وعدم الانتظار لحين انتهاء الدراسة لزيادة الخبرات، والتحضير لسوق العمل، مشيرة إلى اختيار مناطق التدريب الأقرب لكل طالب.