مجدى بدران يحذر عبر قناة الناس من ارتداء العدسات اللاصقة خلال العواصف

حذر الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، من العواصف الترابية التي تمر بها البلاد، مضيفا: «لازم نعرف إن التراب ده في غبار ومخلفات حيوانات ميتة وبكتيريا وفئران وغيرها ويمكن أن نتعرض لها والباب مغلق، وعن طريق ملابسنا والأقمشة».

ارتداء الكمامة خلال العواصف

وأضاف عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد: «لازم نأخد بالنا من المفروشات في البيت، ونغيرها لأنها مسرح للجراثيم، وننظف أول بأول، ولازم نلبس الكمامة، وبلاش عدسات لاصقة، ونقص أظافرنا، حتى لا ننقل الجراثيم».

واستكمل بدران: «الجرام الواحد من الأتربة ممكن يكون فيه 500 نوع مختلف من الجراثيم، لازم نعمل سيطرة على الأطفال عشان الأجهزة التنفسية والمناعة ضعيفة، ودول أهم حاجة لازم نحافظ عليهم ولو عندهم أي أعراض لازم نتابع مع الطبيب، وبلاش نقول ده برد عادي».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.