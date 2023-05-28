رئيس حزب الريادة: المشاركون في الحوار الوطني هدفهم إعلاء مصلحة الدولة

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن الحزب يعد أحد أعضاء تحالف الأحزاب المصرية المشاركة في جميع الموضوعات التي جرى مناقشتها، ويحرص التحالف على تقديم الرؤى الخاصة بمختلف القضايا التي تتناولها جلسات الحوار الوطني، كما أن المشاركين بالحوار الوطني لديهم ثقافة الحوار على الرغم من اختلافهم في الرؤى والأفكار إلا أنهم يتفقون على إعلاء مصلحة الوطن.

أهمية توفير التيسيرات للمستثمرين

وأضاف «حسنين» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الملف الاقتصادي يهم كل مواطن وبيت، مشيرًا إلى أهمية توفير التيسيرات للمستثمرين، وإعادة الثقة بين الحكومة والمستثمر المصري أولًا، مشيدا باجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أسابيع بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، وإصدار 22 قرارًا للتيسير على المستثمر.

وتابع، أن إصدار 22 قرارًا خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار بهدف التسهيل على المستثمرين وتشجيع المحليين منهم والأجانب، موضحًا أن الزراعة والصناعة يعدان عجلة التنمية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعيش هموم الوطن والمواطن.

الزيادة السكانية مشكلة كبرى

وأكد «حسنين»، أن الزيادة السكانية أكبر مشكلة تعاني منها مصر؛ كونها تلتهم التنمية، لذلك تكمن أهمية تضافر جهود الدولة، من أجل إعادة رسم الخريطة السكانية في مصر.