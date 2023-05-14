نائب رئيس حزب مستقبل وطن: الانتخاب بالقائمة المطلقة يمثل كل طوائف المجتمع

أكد المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن نظام الانتخابات بنظام القائمة المطلقة الخاص بانتخابات مجلسي النواب والشيوخ يعبر عن كافة طوائف الشعب المصري.

حزب مستقبل وطن يدعم القائمة المطلقة

وقال حسام الخولي لـ«الوطن»: «في واقع الأمر أرى أن نظام القائمة المطلقة شامل لكافة أطياف المجتمع بمعنى أنه يشترك فيه المثقفون والفقهاء وأساتذة الجامعات والشعبيين والفلاحين والمرأة ومتحدي الإعاقة دون أي استثناء لأي فئة من فئات المجتمع».

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن كما أنها تجمع الأحزاب المؤيدة وأحزاب المعارضة على أن يحتفظ كل منهم بأجندته الخاصة وآرائه تجاه كافة القضايا وذلك بهدف خلق غرفة تشريعية شاملة لجميع الأطياف الوطنية.

سلبيات القائمة النسبية

وأشار إلى القائمة النسبية تضع فئات محددة تحظى بالأرقام الأولى بالقائمة والتي قد تضيع الفرصة في بعض الأحيان على أصحاب القاعدة الشعبية من المثول بالبرلمان نظرا للوائح القائمة وطريقة عمل انتخابها.

واختتم نائب رئيس حزب مستقبل وطن حديثه مؤكدا على أهمية نجاح الحوار الوطني كونه فرصة ذهبية لمعالجة مشكلات المجتمع.