إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي ودراجة نارية بالمنيا

أصيب موظف إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي في جنوب محور سمالوط بشمال محافظة المنيا، كما أصيب آخر في انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي السريع بمركز أبوقرقاص.

انقلاب دراجة بخارية بالزراعي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان، أمام مدخل قرية كوم الزهير بمركز أبوقرقاص، مما أسفر عن إصابة «ا.ع» 28 عاما، موظف، مقيم بذات القرية، وتم نقله إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور على الدراجة البخارية تحت تصرف النيابة العامة.

انقلاب ملاكي بالصحراوي الغربي

كما تلقى مدير الأمن إخطارًا من مأمور مركز سمالوط، بورود إشارة من مستشفى الراعي الصالح، تتضمن وصول «ا.ح» 35 عاما، مصابا باشتباه خلع بالكتف الأيسر وكدمات بالقدم اليسري.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن المصاب مقيم في مركز سمالوط، وتعرض للإصابة إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي جنوب محور سمالوط.